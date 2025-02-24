Kayseri'de Ramazan İndirimleri - Son Dakika
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Kayseri'de Ramazan İndirimleri

Kayseri'de bazı marketler, Ramazan boyunca temel gıda ürünlerinde indirim uygulayacak.

24.02.2025 18:16
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kentte hizmet veren bazı marketlerin ramazan ayında temel gıda ürünlerinde indirim uygulayacağını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası Mustafa Nevzat Özhamurkar Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Gülsoy ile Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Kayseri Kırmızı Et Tüketicileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Kayseri PERDER) Başkanı Mehmet Buçukoğlu, Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan katıldı.

Toplantıda konuşan Gülsoy, üreticiler ve perakende sektörü temsilcileriyle aldıkları karar kapsamında, ramazan ayı boyunca bazı marketlerde yüzlerce üründe kampanya ve indirim yapılacağını söyledi.

Tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin bilinçli hareket etmesini isteyen Gülsoy, fırsatçılığa karşı net bir duruş sergileyeceklerini kaydetti.

Afyon ve Buçukoğlu da kampanyaya destek verdiklerini belirtti. Perakendede kıyma fiyatını 449 lira olarak açıklayan Aras ise ramazanda fiyatları sabit tutacaklarını vurguladı.

Programda konuşan Aslan da 360 gram çifte pideyi ramazan ayında 18 liradan satmaya devam edeceklerini söyledi. Aslan, yumurtalı pidenin 30 lira, susamlı pidenin ise 25 lira olacağını aktardı.

Kaynak: AA

Ömer Gülsoy, kayseri, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Ramazan İndirimleri - Son Dakika

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