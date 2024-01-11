Kayseri\'de Regaip Kandili Programı Düzenlendi

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Duran Yangın İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, okul öğretmenleri ve öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu, günün anlam ve önemi belirten sinevizyon gösterisi izlendi ve ney dinletisi gerçekleşti.

Kaymakam Mine Kurt, İlçe Müftüsü Mustafa Kılıç ve vatandaşların katıldığı program, dua edilmesiyle sona erdi.