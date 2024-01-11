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Kayseri'de Regaip Kandili Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Regaip Kandili Programı Düzenlendi

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Duran Yangın İmam Hatip Lisesi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmenler ve öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu, sinevizyon gösterisi izlendi ve ney dinletisi gerçekleşti. Program, katılımcıların dua etmesiyle sona erdi.

Kayseri\'de Regaip Kandili Programı Düzenlendi
11.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:36
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Duran Yangın İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, okul öğretmenleri ve öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu, günün anlam ve önemi belirten sinevizyon gösterisi izlendi ve ney dinletisi gerçekleşti.

Kaymakam Mine Kurt, İlçe Müftüsü Mustafa Kılıç ve vatandaşların katıldığı program, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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