Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu

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Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen H.S.K. (58), düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 40 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.