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Kayseri'de Sanayi Sitesinde Yangın

Kayseri'de sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri\'de Sanayi Sitesinde Yangın
20.12.2023 - 12:29,
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Kayseri'de sanayi sitesinde elektrikli ve motorlu bahçe malzemesi satılan iş yerinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Hacı Saki Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 6016. Sokak'ta, çapa makinesi, motorlu testere, çim biçme makinesi gibi ürünler ile yedek parçalarının satıldığı 2 katlı iş yerinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının söndürülmesi ve diğer iş yerlerine sıçramaması için itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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