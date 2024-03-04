Kayseri'de tabancayla ateş ederek eniştesini öldüren şüpheli tutuklandı.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde eniştesi S.T'yi tabancayla öldüren Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, dün S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.
S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.K. ise gözaltına alınmıştı.
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