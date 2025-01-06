Kayseri\'de Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı

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Kayseri'de, bir iş yerinin önünden 2 tekerlekli sandalyenin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gevher Nesibe Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünden 2 tekerlekli sandalyenin çalınmasıyla ilgili Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 21 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.E.K (18) ve S.G. (17) olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden H.E.K'nin 7 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yoldan geçen 2 şüpheliden birinin tekerlekli sandalyeye oturduktan sonra diğerinin kullandığı, şüphelilerden birinin tekrar iş yerinin önüne gelerek bir sandalyeyi daha çaldığı anlar yer alıyor.