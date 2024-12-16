Kayseri'de Terör Operasyonları: 7 Gözaltı

Güncel

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 zanlıyı yakaladı.