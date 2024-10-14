Kayseri'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada FETÖ ve dini istismar edenlere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.