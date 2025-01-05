Kayseri\'de Tramvayda Kaybolan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi

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KAYSERİ'de tramvayda düşürülen içinde bir miktar para olan cüzdan, güvenlik kamerası incelemesi sonucu sahibi olan Emine Küçükşahin'e (71), teslim edildi. Küçükşahin, "Sabahtan beri evde üzüldüm, ağladım. Elinize sağlık. Ömrünüz uzun olsun" dedi.

Emine Küçükşahin, içinde bir miktar para olan cüzdanını yolculuk yaptığı tramvayda düşürdü. Yolcu koltuğundaki cüzdanı gören bir vatandaş, istasyondaki güvenlik görevlisine haber verdi. Yapılan kamera incelemesinde cüzdanın Küçükşahin'e ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından Emine Küçükşahin'in evi tespit edilerek cüzdanı teslim edildi. Yetkililere teşekkür eden Emine Küçükşahin, "Zaten sadece para vardı. Sabahtan beri evde üzüldüm, ağladım. Elinize sağlık. Ömrünüz uzun olsun" dedi.

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat etmeleri için hizmet veren Ulaşım A.Ş.'miz örnek bir davranışa sahne olurken yolcularımıza verdiği güveni de bir kez daha ortaya koydu. Cüzdanını raylı sistem aracında düşüren Emine teyzemiz duyarlı bir vatandaşımızın vesilesiyle içinde bir miktar para bulunan cüzdanına kavuştu. Ulaşım A.Ş. güvenlik sistemleri üzerinden titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz Emine teyzemizin yüzünü güldürdü. O da bizlere bolca dua etti, biz de kendisine teşekkür ediyor sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.