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Kayseri'de Tüfekle Tehdit Davası

Kayseri\'de Tüfekle Tehdit Davası

Levent T., eski sevgilisi G.Y.'yi tüfekle tehdit ettiğini kabul etti, oyuncak tüfek iddiasında bulundu.

10.10.2024 16:13
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KAYSERİ'de eski sevgilisi G.Y.'nin önünü kesip, tüfek doğrultan Levent T. (46) tutuklu yargılandığı davada silahın 'oyuncak' olduğunu iddia etti. Mağdur kadın şikayetçi olurken, tutuklu sanık adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Melikgazi ilçesinde 30 Mayıs'ta Levent T., hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan eski sevgilisi G.Y.'yi işe giderken yolunu kesip, tüfek doğrulttu. G.Y. de Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanıp, yardım istedi. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansırken, harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Levent T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Levent T. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, dosyada yaptığı incelemede ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olup olmadığı, bu konudaki delilleri takdir ve tartışma yetkisinin üst dereceli ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Dosyanın geldiği ağır ceza mahkemesi ise suçun 'Silahla yaralamaya teşebbüs' kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararını kaldırıp, yeniden asliye ceza mahkemesine gönderdi.

'TETİK İRTİBATI ÇALIŞMIYORDU'

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Levent T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. G.Y.'nin eski sevgilisi olduğunu anlatan Levent T., "Hem o hem de ben boşanmıştık. Ayrı ev tuttum ve birlikte yaşamaya başladık. Cep telefonunu kontrol ederken başka biriyle görüştüğünü tespit ettim. Bundan dolayı ayrıldım. Eski eşimle tekrar barıştım. Eşimi rahatsız etmeye başladı. Olay günü de uyarmak amacıyla dipçiksiz, kısa bir oyuncak tüfekle yanına gittim. Tüfeği doğrulttum. Caydırıcı olsun diye tetiğe bastım. Tüfek oyuncak olduğu için tetik irtibatı çalışmıyordu. Bu sırada çalıştığı yerin servisi geldi. Tüfeği yol kenarına atıp, gittim. Daha sonra tüfeği polislerle aradık ama bulamadık. Oyuncak bir tüfekti" diye konuştu.

'TÜFEĞİ GÖĞSÜME DOĞRULTTU'

Eşi ile boşandıktan sonra sanığın kendisi ile evlenmek istediğini iddia eden mağdur G.Y., "Benimle evlenmek istedi ama kabul etmedim. Hakaret ve tehdit etti. Şikayet ettim. Tüfeği göğsüme doğrulttu. Kesinlikle oyuncak tüfek değildi. 'Saçmalama, imdat' diye bağırdım. Tüfek ateş almayınca mekanizması ile uğraştı. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile sanık Levent T.'nin tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması gerekçesiyle adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kaynak: DHA

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