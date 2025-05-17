Kayseri\'de Türkçe Sokağı Açıldı

Kayseri'de, Talas Belediyesi ve Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği işbirliğiyle oluşturulan "Türkçe Sokağı" ziyarete açıldı.

Talas Belediyesinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü "Türkçe Sokağı" projesi, Kiçiköy Mahallesi'nde hayata geçirildi.

Türk dilini yaşatmak, genç nesillere aktarmak, dil bilincini güçlendirmek ve doğru kullanım hassasiyetini artırmak amacıyla tasarlanan sokağın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalçın, "Türk diline olan vefamızı yerine getirmek, dil bilincimizi yaymak, Türkçemizi kullanmayı yaygınlaştırmak ve gündemde tutmak, yabancı dillerin olumsuz etkisinden korunmasına katkı koymak adına bir proje yaptık. Adı 'Türkçe Sokağı'." dedi.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Altun da eğitimci olarak öğrencilerle kurdukları hayalin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Vefanın, muhabbetin, kültürün, medeniyetin, şiirin ve musikinin ikram edileceği bir Türkçe Sokağı oluşturduklarını dile getiren Altun, şöyle konuştu:

"Avrupa'ya gittiğimde gördüm ki küçük bir taş, harabe ya da tarihle ilgili bir şeyin mutlaka öyküsünü yazıyorlar, hatta uyduruyorlar. Bize onları hem ticari olarak sunuyorlar hem de kendilerini daha özel gösteriyorlar. Bizim hikayemiz gerçek. Güzel temellerin üzerinde biz kendi hikayemizi, öykümüzü, töremizi ve milli değerlerimizi bir türlü dünyaya duyuramıyoruz. Duyurmaya çalışma yönünde bir adım atıldı. Atılan adımın gerçekleşmesi de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından yapıldı."

Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu da projenin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sokakta, Türkçeye yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitici ve öğretici unsurlara yer verilecek, bölgedeki işletmelerin Türkçe isimler kullanması da teşvik edilecek.