Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bal dolu tenekelere gizlenmiş 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, bal dolu tenekelere su şişelerine konularak yerleştirilen 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan H.A. (35), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.