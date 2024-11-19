Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kayseri'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda firari hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K (38) ile zanlı A.A (35) yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada turşu bidonu dahil olmak üzere çeşitli yerlerde 2 parça halinde 542,40 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kartuş ele geçirildi.