Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına H.E. (31), "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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