Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 44 operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, yakalanan 69 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 18 şüpheli tutuklandı.
Operasyonlarda 1 kilo 524 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Tutuklama - Son Dakika
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