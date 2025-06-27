Kayseri'de Yağma Suçluları Yakalandı

Kayseri'de "yağma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, haklarında "yağma" suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. ile 12 yıl 1 ay hapis cezası olan G.B'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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