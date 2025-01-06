Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan F.A. haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi. F.A'nın cenazesi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Yalnız Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?