Kayseri\'de Yılkı Atları Tartışması

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ATIYLA ÜZERİNE GİDEREK, KIRBAÇLA VURMUŞ

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileyi tehdit eden şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, 'Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?' dediği, A.K.'nin ise 'Alana girme diyorum, giriyor' dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü.

Soruşturma sürüyor.