Kayseri'deki 350 Yıllık Çınar Ağacı

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Bu çınar 350 yaşında

Tepe tacı 20 metre olan anıt ağacın altından bir günde binlerce kişi geçiyor

KAYSERİ - Kayseri'de, şehrin en işlek caddesinin orta refüjünde bulunan 350 yıllık çınar havadan görüntülendi.

Kayseri'de her gün binlerce kişinin kullandığı Düvenönü Park Caddesi'nin orta refüjünde bulunan 350 yaşındaki doğu çınarı, şehrin sembolü haline geldi. 3.5 asırdır hayatta kalan ve kentin gelişimine şahitlik eden çınar, 2004 yılında "anıt ağaç" olarak Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendi. Boyu 23, gövde çapı 1.56, tepe tacı ise 20 metre olan çınar havadan görüntülendi.

3.5 asırlık çınarın bakımı ise belirli aralıklarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor.