Kayseri\'deki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki boru-profil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına 20 itfaiye aracı ile 70'e yakın itfaiye personelinin müdahale ettiği öğrenildi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.