Kayseri beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
KAYSERİ - Kayseri yağan karla beraber beyaza bürünürken; kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ekipler yolları açmak için çalışma yürütürken; yağan kar ile beraber kentte beyaza büründü. Kocasinan ilçesinde bulunan Mimarsinan Parkı'nda da yağan kar ile beraber kartpostallık görüntüler oluştu.
Sonbahar renklerinin üzerine yağan kar, görenleri büyüledi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Kartpostallık Beyaz Görüntülerle Dolu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?