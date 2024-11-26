Kayseri Kartpostallık Beyaz Görüntülerle Dolu

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Kayseri beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri yağan karla beraber beyaza bürünürken; kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ekipler yolları açmak için çalışma yürütürken; yağan kar ile beraber kentte beyaza büründü. Kocasinan ilçesinde bulunan Mimarsinan Parkı'nda da yağan kar ile beraber kartpostallık görüntüler oluştu.

Sonbahar renklerinin üzerine yağan kar, görenleri büyüledi.