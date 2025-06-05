Kayseri Valisi Çiçek'ten Kurban Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Kurban Bayramı'na erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberliği pekiştiren, gönülleri birleştiren, kırgınlıkları unutturan, sevgi, hoşgörü ve merhametin hakim olduğu özel zamanlar olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın en önemli anlamlarından biri de paylaşmaktır. İhtiyaç sahiplerini gözetmek, yetimi, yoksulu, kimsesizi unutmamak, bu güzel bayramı hep birlikte en anlamlı şekilde yaşamamıza vesile olacaktır. Kurban ibadetinin manevi hazzı, insanlığın ortak değerlerini hatırlatmakta, merhametin, şefkatin ve adanmışlığın sembolü olmaktadır. Bu bayramın da milletçe el ele, gönül gönüle geçirileceğine olan inancım tamdır. Kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirecek, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde bir bayram yaşanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."