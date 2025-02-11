Kayseri'ye Yoğun Kar Yağışı

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Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı

KAYSERİ - Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Kayseri'de kar yağışı etkisini artırırken, kent beyaza büründü.

Kayseri'de geçen haftadan itibaren başlayan kar yağışı, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte gece saatlerinde yeniden başlarken, kent beyaza büründü. Kar yağışı gün içerisinde de ara ara etkisini gösterirken, kar manzarası da drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji uyarmıştı

Öte yandan dün Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamalar, tipi, çığ, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanmıştı.