Kayserililer Böğürtleni Dalında Yiyor - Son Dakika
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Kayserililer Böğürtleni Dalında Yiyor

Kayseri'de yaşayan Çetin Demir'in organik bahçesinde yetiştirdiği böğürtlenler, birçok hastalığa şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Böğürtlen hasadı Eylül'ün 20'sine kadar devam edecek.

14.08.2024 20:44
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Kayserililer böğürtleni dalında yiyor

Şifa dağıtan böğürtlen hasadı başladı

Kanser dahil birçok hastalığa şifa

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Çetin Demir'in hobi olarak kurduğu organik bahçede vatandaşlar; birçok hastalığa karşı iyi geldiği bilinen böğürtleni dalından kopararak tüketme fırsatı buluyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'ndeki arsalarını değerlendirmek isteyen Çetin Demir, 6 dönümlük arazide ahududu ve böğürtlen yetiştirmeye başladı. Demir; Yamula Barajı manzaralı 6 dönümlük alana kır bahçesi de yaparak, vatandaşların dalından kopardıkları taze meyveleri tüketmelerini sağladı. Böğürtlen hasadının başladığını kaydeden Çetin Demir; "6 dönümlük böğürtlen ve ahududu bahçesi yaptık. Şuanda ahududumuz bitti, böğürtlenimiz başladı. İnşallah bereketli olur. İnsanlar otantiği çok sevdiği için gelip kendileri topluyor. Buraya gelenler aileleriyle birlikte güzel zaman geçirerek keyif alıyor. Böğürtlen hasadımız Eylül'ün 20'sine kadar devam edecek" dedi.

Böğürtlenin birçok hastalığa karşı da şifa kaynağı olduğunu sözlerine ekleyen Demir; "Ağız yaralarına, kadın hastalıklarına, kemik erimesine, göğüs hastalıklarına karşı antioksidan değeri yüksek bir meyve" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Eylül, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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