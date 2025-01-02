KAYÜ'den 19 Program Akreditasyonu - Son Dakika
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KAYÜ'den 19 Program Akreditasyonu

Kayseri Üniversitesi, MEDEK'e 19 program başvurdu, 9'u tam, 10'u koşullu akreditasyon aldı.

02.01.2025 15:48
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Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) akreditasyon için Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (MEDEK) yaptığı 19 önlisans program başvurusunun 9'u tam akreditasyon, 10'u ise koşullu akreditasyonla sonuçlandı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MEDEK tarafından yürütülen saha ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme neticeleri açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre, akreditasyon için başvuru yapılan İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım Programı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İşletme Yönetimi Programları, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunun Organik Tarım Programı, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunun Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunun Kimya Teknolojisi Programı ve Pınarbaşı Meslek Yüksekokulunun Pazarlama ile Bankacılık ve Sigortacılık Programları tam akreditasyon aldı.

Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulunun Mimari Restorasyon, Yapı Denetimi ve İnşaat Teknolojisi Programları, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi ve Makine Programları, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunun Laboratuvar Teknolojisi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programları ise koşullu akreditasyon almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, akreditasyonların üniversite eğitiminin dünya standartlarında geçerliliği açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

KAYÜ'deki tüm programların akredite edilmesini hedeflediklerini bildiren Karamustafa, "Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma yürekten tebrik ediyor, üniversitemizin sürdürülebilir bir şekilde yükselişine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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