Kaza Davasında Ceza Verildi - Son Dakika
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Kaza Davasında Ceza Verildi

Kaza Davasında Ceza Verildi

İzmit'teki kazada iki kişi öldü, sürücülere hapis cezası verildi. Aileler tepkili.

29.04.2025 17:39
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KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Kraan (24) ve Ayberk Erkut'un (21) ölümüne ilişkin 3 sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsmail Oruç (38) ve Gökhan Koyunoğlu'na (33) 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 9'ar yıl, tutuksuz sanık Sıla Acar'a (20) ise aynı suçtan 4 yıl hapis cezası verdi.

Kaza, 20 Haziran 2024'te İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. İzmit yönüne giden Gökhan Koyunoğlu yönetimindeki 41 GK 691 plakalı cip, Sıla Acar yönetimindeki 41 ACR 774 plakalı otomobile çarptı. Savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Kraan ve Ayberk Erkut'u yol kenarındaki duvara sıkıştırıp, savurduktan sonra takla atarak sürüklendi.

Kazada, Kraan ve Erkut hayatını kaybetti. Muhammed Ali Kraan'ın ailenin tek çocuğu ve Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden yeni mezun olduğu ve özel bir firmada çalışmaya başladığı bildirildi. Ailesinin tek çocuğu olan Ayberk Erkut'un da yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı, eğitimini sonlandırarak Türkiye'ye geri dönerek yeniden üniversite sınavına hazırlandığı belirtildi.

Kazadan yaralı kurtulan cip sürücüsü Gökhan Koyunoğlu tedavisi sonrası taburcu oldu. İnceleme başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, kazaya 81 ACC 964 plakalı otomobilin sürücü İsmail Oruç'un sebebiyet verdiğini tespit etti. Her 3 aracın da sürücüsü, gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Sıla Acar, sonraki süreçte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüler hakkında, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı.

'OĞLUMUN KANINI GERİ İSTİYORUM'

Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz 3 sanık ile ölen Kraan ile Erkut'un aileleri ve taraf avukatları katıldı. Şikayetinin devam ettiğini belirten Muhammet Ali Kraan'ın annesi Tezcan Tezgel, "23 yaşındaki oğlumu zamansız olarak öldürdüler, tek evladımdı. kimsesiz kaldım. Oğlumun kanını geri istiyorum" dedi.

'EŞİM BU OLAYI KALDIRAMADI'

Ayber Erkut'un annesi Fatma Şennur Erkut ise "Eşim Bülent vefat etti. Eşim bu olayı kaldıramadı, kalp krizi geçirdi ben de yalnız kaldım. Bu hususun gözletilmesini istiyorum" diye konuştu.

'OLAYDA ASLİ KUSURLU DEĞİLİM'

Yaşanan kaza nedeniyle üzgün olduğunu belirten sanık İsmail Oruç, "10 aydır tutukluyum, olayda asli kusurlu değilim. Ben olayın bitimine kadar da olay yerindeydim. İtfaiye ve diğer görevli araçlara da yardımcı oldum. Hakkımda yakalama kararı çıkınca da kendi isteğimle teslim oldum. Yatalak babam vardır, ailem de mağdur durumda. Verilecek cezaya razıyım ancak tahliyemi isterim" ifadelerini kullandı.

'OLAYIN BU HALE GELMESİNİ İSTEMEZDİM'

Sanık Gökhan Koyunoğlu ise "Olayın bu hale gelmesini istemezdim. Olayda ben kusurlu değilim. Bu husus gözetilerek karar verilmesini hükümle birlikte tahliye kararı verilmesini istiyorum" dedi. Sanıklardan Sıla Acar da önceki savunmasını tekrar ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu olduğu belirlenen İsmail Oruç ve Gökhan Koyunoğlu'nu 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 9'ar yıl hapis, tali kusurlu olarak belirlenen Sıla Acar'ı ise aynı suçtan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca heyet, İsmail Oruç ve Gökhan Koyunoğlu'nun 2 yıl 6'şar ay, Sıla Acar'ın da 1 yıl ehliyetlerinin geri alınmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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