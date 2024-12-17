Kazak Büyükelçi Yozgat'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazak Büyükelçi Yozgat'ta

Kazak Büyükelçi Yozgat\'ta

Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti, etkinlikler planlandı.

17.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Sapiyev ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, Kazakistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutladı.

Kazakistan Büyükelçiliği ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle kentte etkinlik düzenlemek istediklerini ifade eden Özkan, "İnşallah Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Dünyası Kültür Buluşmaları Festivali düzenleme kararı aldık. İnşallah Yozgat daha güzel günlerde gönül bağlarıyla bir arada geleceğe doğru yol yürümeye devam edecek." dedi.

Büyükelçiyi Yozgat'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Özkan, Sapiyev ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden okul arkadaşı olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Sapiyev de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek, bunu unutmayacaklarını aktardı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin bundan sonrada artarak devam edeceğini vurgulayan Sapiyev, kendisini ağırlayan Vali Mehmet Ali Özkan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yaşar da ziyaretlerinden dolayı Sapiyev'e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Sapiyev, müze, Hayri İnal Konağı ve Çapanoğlu Büyük Camisi'ni ziyaret etti, Bozok Üniversitesinde Kazakistanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Ali Özkan, Yerel Haberler, Dış Politika, Kültür Sanat, Kazakistan, Diplomasi, Politika, yozgat, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazak Büyükelçi Yozgat'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kazak Büyükelçi Yozgat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.