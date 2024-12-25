Kazakhstan'da Uçak Kazası: Rahmet Mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Azerbaycan ve Kazakistan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.