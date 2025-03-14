Kazakistan Başbakan Yardımcısı Çin'e Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar, Çin'e ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ziyaret Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın daveti üzerine yapılacak.

İki yetkili, 18 Mart'ta düzenlenecek Çin-Kazakistan İşbirliği Komitesinin 12. Toplantısına eş başkanlık edecek.