Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan-Çin ilişkilerinin güçlü bağlar üzerine inşa edildiğini vurguladı - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan-Çin ilişkilerinin güçlü bağlar üzerine inşa edildiğini vurguladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan-Çin ilişkilerinin güçlü bağlar üzerine inşa edildiğini vurguladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan ve Çin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin iki ülkenin halklarına fayda sağlayacağını ve anlaşmaların Kazakistan-Çin stratejik ortaklığında yeni bir sayfa açacağını belirtti. Tokayev, Kazakistan-Çin ilişkilerinin dostluk ve iyi komşuluk temelinde inşa edildiğini vurgulayarak, iki ülke arasında imzalanan önemli anlaşmaları ve yakın uluslararası etkileşimi vurguladı. Ayrıca, beş kilit alanda işbirliğinin teşvik edilmesi çağrısında bulundu ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün uluslararası nüfuzunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

02.07.2024 14:50
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan-Çin ilişkilerinin sağlam dostluk ve iyi komşuluktan oluşan güçlü bağlar üzerine inşa edildiğini söyledi.

ASTANA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan ve Çin cumhurbaşkanları arasında gerçekleştirilecek görüşmenin, iki ülkenin halklarına fayda sağlayacağını ve yapılacak anlaşmaların Kazakistan-Çin daimi kapsamlı stratejik ortaklığında yeni bir sayfa açacağını kaydetti.

Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, önümüzdeki günlerde Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılacak.

Tokayev, kısa sürece Xinhua'ya verdiği yazılı özel söyleşide, "Cumhurbaşkanı Xi'nin ziyaretini sabırsızlıkla bekliyor ve bu ziyaretin ikili ilişkilerdeki kalkınma ivmesine güçlü bir canlılık kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

Kazakistan-Çin ilişkilerinin sağlam dostluk ve iyi komşuluktan oluşan güçlü bağlar üzerine inşa edildiğini vurgulayan Tokayev, Xi'nin Eylül 2022'de gerçekleştirdiği Kazakistan ziyareti sırasında ikili işbirliğinde yeni bir "altın 30 yıla" adım atıldığını vurguladı.

Tokayev, sadece geçtiğimiz yıl içinde, karşılıklı vize muafiyeti politikasının uygulanması, üçüncü bir demiryolu kontrol noktasının inşa edilmesi, kültür merkezlerinin kurulması ve 2024'ün Çin'de "Kazakistan Turizm Yılı" ilan edilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda önemli anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Tokayev, Kazakistan ve Çin'in Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, Asya'da Etkileşim ve Güven İnşasına Yönelik Önlemler Konferansı ve Çin- Orta Asya mekanizması gibi uluslararası çerçevelerde yakın etkileşim kurduğunu ifade etti.

Tokayev, "Acilen ilgilenilmesi gereken birçok küresel ve bölgesel meselede Çin ile benzer tutumlara sahibiz. Kazakistan, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne tam destek vermenin yanı sıra ulusal kalkınma stratejilerimiz arasında devam eden entegrasyona aktif şekilde katılmaya da hazır" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi, ikili ticaret cirosunun artırılması, Kuşak ve Yol işbirliğinin güçlendirilmesi, ulaştırma işbirliğinin genişletilmesi ve kültürel ve halklar arası etkileşimin geliştirilmesinden oluşan kilit önemdeki beş alanda işbirliğinin teşvik edilmesi çağrısı yaptı.

Çin'de "Kazakistan Turizm Yılı" açılış töreninin Mart ayında Beijing'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Tokayev, özellikle iki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası iletişimin önemini vurguladı.

Tokayev, "Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi, küresel güvenliğin sağlanmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesine büyük katkılar sunacaktır" dedi.

Kazakistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığına da değinen Tokayev, güvenlik sorunlarının çözümüne müşterek yaklaşımlar geliştirmek, ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek, çevrenin korunmasını teşvik etmek ve üye ülkeler arasındaki dostluğu pekiştirmek için çaba gösterme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün önde gelen uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla irtibatını genişletmek suretiyle örgütün uluslararası nüfuzunu daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tokayev, zirvede elde edilecek sonuçların karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, farklı medeniyetlere saygı ve ortak kalkınma arayışından müteşekkil Shanghai Ruhu'nu tam olarak yansıtmasını umduğunu söyledi.

"Shanghai Ruhu, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk kavramıyla uyumludur. Zira iki kavram da sürdürülebilir kalkınma, ortak refah, açıklık ve kapsayıcılığı teşvik ediyor" diyen Tokayev, bu kavramların uluslararası ilişkilerde norm kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Shanghai, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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