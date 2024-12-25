Kazakistan'da Düşen Uçaktan 32 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'da Düşen Uçaktan 32 Kişi Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak kazasında 32 kişi kurtarıldı, soruşturma devam ediyor.

25.12.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Azerbaycan Başsavcılığı: " Kazakistan'da düşen yolcu uçağından 32 kişi kurtarıldı"

BAKÜ - Azerbaycan Başsavcılığı Sözcüsü Kenan Zeynalov, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağından 32 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sefer sayılı sayılı "Embraer 190" tipi yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından başlatılan çalışma sürüyor. AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov yaptığı açıklamada, uçağın Aktau kentinin 3 kilometre yakınlarına düştüğünü belirterek, "Uçakta 62'si yolcu, 5'i mürettebat olmak üzere toplamda 67 kişi bulunuyordu. Kazakistan tarafıyla iletişime geçilmiş ve Kazakistan'ın kurtarma ekipleri tarafından gerekli yardımlar gerçekleştirilmiştir. Uçakta olan yolculardan 37'si Azerbaycan vatandaşı, 16'sı Rusya vatandaşı, 6'sı Kazakistan, 3'ü Kırgızistan vatandaşıydı. Kazadan ölen ve yaralananların sayısı açıklanacak" ifadelerini kullandı. Hüseynov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasıyla ilgili Rusya ziyaretini yarıda bırakarak geri döndüğünü vurgulayarak, "Cumhurbaşkanının talimatıyla ilgili devlet kurumlarının toplantısı gerçekleştirilmiş ve komisyon oluşturulmuştur. Başsavcı Yardımcısı Kazakistan'da. Gerekli tıbbi malzemeler uçakla Kazakistan'a gönderildi. Uçakta olan yolcuların yakınları için acil telefon hattı da oluşturuldu. Bütün yolcular ve yakınları için gerekli olan psikoloji yardım verilecektir. Olayla ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"32 kişi sağ olarak kurtarıldı"

Azerbaycan Başsavcılığı Sözcüsü Kenan Zeynalov ise kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Şu anda Kazakistan Başsavcılığı yetkilileri ile birlikte olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şu anda detaylı bir bilgi veremiyoruz. Azerbaycan Başsavcı Yardımcısının başkanlığında soruşturma sürdürülüyor. Şu anda 32 kişi kurtarıldı ve tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kazakistan\'da Düşen Uçaktan 32 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kazakistan, Azerbaycan, Havacılık, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Düşen Uçaktan 32 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Düşen Uçaktan 32 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.