Kazakistan'da Finansal Okuryazarlık Projesiyle 750 Bin Kişi Eğitim Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'da Finansal Okuryazarlık Projesiyle 750 Bin Kişi Eğitim Alacak

Kazakistan'da Amanat Partisi tarafından yürütülen 'Karızsız kogam' (Borçsuz toplum) projesiyle bu yıl 750 bin kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. Proje kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve halka yönelik eğitimler düzenlenecek. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde okul müfredatına 'finansal okuryazarlık' dersi eklenmesi planlanıyor. Bu proje, halkın finansal okuryazarlığını artırmayı amaçlamaktadır.

18.07.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da halkın finansal okuryazarlığını artırmak amacıyla başlatılan "Karızsız kogam" (Borçsuz toplum) projesiyle bu yıl 750 bin kişi eğitim alacak.

Amanat Partisi tarafından yürütülen proje kapsamında bu yıl ülkede öğretmenler ile öğrenciler başta olmak üzere, 750 bin kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde okul müfredatına "finansal okuryazarlık" dersinin dahil edilmesi planlanıyor.

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, başkent Astana'da söz konusu proje kapsamında düzenlenecek finansal okuryazarlık derslerinin öğretmenleriyle bir araya geldi.

Koşanov, devletin nüfusun borç yükünü azaltmak için yeni bir yasa geliştirme gibi sistematik önlemler aldığını ve bu projenin de halk arasında finansal okuryazarlığı artırmayı amaçladığını bildirdi.

Amanat Partisi Sekreteri Eldar Cumagaziyev de finansal okuryazarlık eğitimi alacak 750 bin kişiden 100 bininin üniversite, 450 binin orta öğretim öğrencileri olduğunu aktardı.

Kazakistan'da bu yıl halkın kredi borçlarını azaltmak için kabul edilen yeni yasa kapsamında, ikinci kademe bankaların kredi şartları sıkılaştırıldı. Bu kapsamda, bankaya borcunu 90 günden fazla süre geciktiren vatandaşlara ikinci bir kredi onayının verilmesi yasaklandı.???

Kaynak: AA

Kazakistan, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Finansal Okuryazarlık Projesiyle 750 Bin Kişi Eğitim Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:20:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Finansal Okuryazarlık Projesiyle 750 Bin Kişi Eğitim Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement