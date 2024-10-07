Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu - Son Dakika
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Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu

Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası için yapılan referandumda seçmenlerin çoğu 'evet' dedi.

07.10.2024 00:16
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Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumda, sandık çıkış anketlerine göre seçmenlerin çoğu "evet" cevabını verdi.

Kazakistan'da yayın yapan televizyon kanallarının canlı yayında paylaştığı ilk sandık çıkış anketlerine göre, "Socis-A" Kapsamlı Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anketlerde referanduma katılım oranı yüzde 67,3 oldu.

Seçmenlerin yüzde 69,8'i "evet" oyu vererek ülkede nükleer enerji santrali kurulmasını desteklerken yüzde 30,2'si de buna "hayır" dedi.

İktidar partisi Amanat'ın Kamu Politikası Enstitüsü tarafından 300 sandıkta 44 bin 160 seçmenle yapılan sandık çıkış anketlerine göre de katılımcıların yüzde 72,3'ü "evet" oyu verirken yüzde 27,7'si "hayır" dedi.

Avrasya Entegrasyon Enstitüsü de 30 bin seçmenin katılımıyla sandık çıkış anketi düzenledi. Buna göre, seçmenlerin yüzde 71,8'i ülkedeki nükleer enerji santralinin inşasına destek verirken yüzde 28,2'si buna karşı çıktı.

Kazakistan halkı, bu sabah ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gitti.

Toplamda 10 bin 323 sandığın kurulduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayıp 20.00'de sona erdi.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunun ön sonuçlarına göre de 12 milyon 244 bin 683 seçmenden 7 milyon 820 bin 918'i (yüzde 63,87) referandum için sandık başına gitti.

Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını verdi.

Referandumun kesin sonuçları ise Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 7 gün içinde açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu - Son Dakika

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