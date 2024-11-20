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Kazakistan'da Türk Turizm Eğitimi

Kazakistan\'da Türk Turizm Eğitimi

Prof. Tansel Tercan, Kazakistan'da 30 yıllık deneyimiyle turizm alanında elaman yetiştiriyor.

20.11.2024 12:20
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Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Türk otel zinciri genel müdürü Prof. Tansel Tercan, turizmdeki 30 yıllık tecrübesiyle ülkenin otelcilik sektöründe yüzlerce elemanın yetişmesine katkı sağlıyor.

Tercan, Astana Yunus Emre Enstitü tarafından her ay düzenlenen "Türkiye Sohbetleri" etkinliği kapsamında, "Türkiye-Kazakistan arasında turizm potansiyeli ve yeni turizm güzergahları" konulu panelde üniversitelerde turizm sektöründe eğitim gören ve enstitüde Türkçe öğrenen Kazak gençlerle bir araya geldi.

Kazakistan'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevi de bulunan Tercan, panel sonrası AA muhabirine verdiği demeçte, 30 yıldır turizm sektöründe olduğunu söyledi.

Tercan, son 9 yıldır Astana'da görev yaptığını belirterek bu süre zarfında otel yöneticiliğinde geliştirdiği yaklaşımla Kazakistan'da konaklama sektöründe eleman yetiştirmede öncü rol üstlendiklerini dile getirdi.

Turizmin, 7/24 canlı bir meslek olarak önemli kariyer fırsatları tanıyan devasa bir sektör olduğunu anlatan Tercan, "Kişisel gelişimle ilgili kendi çabamla verdiğim eğitimlerin yanı sıra dışarıdan profesyonel eğitimlerle oteldeki çalışma arkadaşlarımıza bu perspektifi kazandırmak için mücadelemiz 9 yıl önce başladı ve hala devam ediyor." diye konuştu.

Tercan, bugüne kadar yetiştirdiği turizmcilerin Kazakistan'ın farklı birçok otelinde çalıştığını belirterek "Kazakistan'da 50'den fazla kişiyi bizzat eğiterek sıfırdan turizme kattım. Otelde genel müdür pozisyonuna gelen arkadaş sayımız 15 kişiyi buldu. Bunun yanı sıra 3 binden fazla kişiye de bu sektörde yetişmesine imkan sağladık." ifadelerini kullandı.

Birkaç yıl önce Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinde açtıkları otel için elemanları yerel halktan seçerek kendileri yetiştirdiklerini aktaran Tercan, "Bölgede yaşayan 4 bin kişiye 6 ay boyunca ücretsiz eğitim verdik. Bunların arasında başarılı olan 450'si otel tarafından istihdam edildi." dedi.

Tercan, Kazakistan'da genç neslin turizme meslek anlamında ilgi duyduğunu ve bu kapsamda ülkedeki turizm fakülteleriyle de işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

"Türkiye ile Kazakistan arasında turizmde alternatif destinasyonlar yaratılabilir"

Türkiye ile Kazakistan arasındaki turizm sektörünün perspektiflerine de değinen Tercan, "Türkiye ve Kazakistan coğrafi olarak birbirine yakın, kültürel olarak ise derin bağları olan iki ülke. Türkiye tarihi ve doğa zenginlikleri, misafirperverliği ile tanınırken Kazakistan geniş bozkırların, dağların zengin kültürel geçmişiyle dikkati çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Tercan, iki ülke arasındaki en önemli turizm alanlarından birinin kültürel turizm olduğuna işaret ederek "Her iki ülkenin de zengin tarihi ve kültürel olarak insan ilgisini çekebilecek unsurları vardır. Bu alanda festivaller, konserler, sergiler gibi ortak çalışmaların düzenlenmesi önemlidir." diye konuştu.

Türkiye ile Kazakistan arasında kültürel turizmin yanı sıra eko turizm, sağlık turizmi, doğa ve macera turizmi gibi alternatif destinasyonlar yaratılabileceğine işaret eden Tercan, "Özellikle doğa ve macera bölgelerine ortak turlar düzenlenerek iki ülke arasındaki hem turizmi hem de destinasyon bağı sağlanabilir. Macera turizmi de hem Kazakistan hem Türkiye turizmi için önemli fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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