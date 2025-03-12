Kazakistan, Kargo Hacmini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor

ALMATI, 12 Mart (Xinhua) -- Kazakistan, Orta Koridor olarak bilinen Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Rotası üzerinden kargo sevkiyatını yılda 10 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

Kazinform Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, "Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Rotası'nı geliştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bu koridordan sevk edilen kargo hacmi yüzde 62'lik bir artışla 4,5 milyon tona ulaştı. Gelecekte bu hacmi 10 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Modern bir dijital koridor kurulmasında önemli bir adım olarak fiber optik iletişimin önemini vurgulayan Nurtleu, "Kazakistan bu projeyi ilerletmeye tam olarak kararlıdır. Hazar Denizi'ne derin su denizaltı elektrik kablosu döşeme girişiminin büyük bir potansiyeli bulunuyor. Bu doğrultuda daha fazla çaba göstermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Çin'in Lianyungang Limanı'ndan başlayarak Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerine ulaşan Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Rotası, Güneydoğu Asya ve Çin'den Avrupa'ya malların taşınmasında bir can damarı işlevi görüyor.