Kazakistan yapımı 'Neredeyse Maço' Türkiye'de vizyona girecek - Son Dakika
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Kazakistan yapımı 'Neredeyse Maço' Türkiye'de vizyona girecek

Kazakistan yapımı \'Neredeyse Maço\' Türkiye\'de vizyona girecek

Türkiye'de 9 Ağustos'ta vizyona girecek olan Kazakistan yapımı 'Neredeyse Maço' adlı film için basın gösterimi yapıldı. Film, romantik komedi türünde ve Türk ve Kazak kültürlerini bir araya getiriyor.

07.08.2024 18:42
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Türkiye'de 9 Ağustos'ta vizyona girecek Kazakistan yapımı "Neredeyse Maço" adlı filmin basın gösterimi yapıldı.

Kanyon AVM'deki gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can, romantik komedi türündeki filmi Türkiye'de izleyiciyle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk ve Kazak kültürlerinin birbirine yakın olduğunu dile getiren Can, Türkiye'de çok tanınmasa da Kazakistan sinemasının başarılı yapımlara imza attığını kaydetti.

Can, filmin daha çok genç izleyicilere hitap ettiğini belirterek, "Kazak sinemasını genellikle tarihi filmlerle tanıyoruz fakat aksiyon ve romantik komedi tarzı işlerde de başarılılar. Neredeyse Maço da bunlardan bir tanesi. Türk izleyici sinemaya gidip filmi izlediğinde bunu görecek. Çok güzel espriler, şakalar var." şeklinde konuştu.

Yapımda romantik komedi unsurlarının güzel işlendiğine işaret eden Can, "İzleyici filmde saflığı bulacak. Başrol oyuncusu aşkı ararken, iş hayatında dolaşırken sürpriz bir aşkla karşılaşacak. Yani izleyiciye biraz ters köşe yapacağız." görüşünü paylaştı.

"Romantik komedi Türkiye'de ve Kazakistan'da çok seviliyor"

Kazakistanlı yapımcı Nadira Akhonova ise Neredeyse Maço'nun bir Kazak filmi olarak Türkiye'de vizyona girmesinin önemli olduğunu söyledi.

Romantik komedi filmlerinin hem Türkiye hem de Kazakistan'da çok sevildiğini vurgulayan Akhonova, "Türkiye'deki gösterimlerimize romantik komedi bir filmle başlamak istedik. Eylülde de bir tarihi film Türkiye'de vizyona girecek." bilgisini verdi.

Kazakistanlı meşhur oyuncuların filmde rol aldığının altını çizen Akhonova, "Kazakistan'da gösterime girdi ve en çok izlenen romantik komedilerden biri oldu. Türkiye'den de iyi sonuçlar bekliyoruz, umarım beğenirsiniz." dedi.

"Neredeyse Maço" filmi ve konusu

Kazakistan yapımı Mandarin Pictures imzalı, yapımcılığını Maksat Kuvatov'un üstlendiği "Neredeyse Maço" (Pochty Macho) adlı filmin yönetmen koltuğunda Bakıtjan Zhienaly oturuyor.

Oyuncu kadrosunda Dastan Orazbekov, Janna Kuanişeva, Kamşat Joldybayeva, Abunasır Serikov, Indira Edilbayeva ve Danagül Temirsultan gibi isimlerin yer aldığı, 9 Ağustos'ta vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:

"Damir, uzun zamandır Amerika'da diş doktoru olarak çalışmak için yaptığı başvurudan haber beklemektedir. Nihayetinde beklediği haber gelir ancak annesi evlenip eşiyle gitmesini şart koşar. Bunun üzerine ne yapacağını bilemeyen Damir, bir hastasının tavsiyesi üzerine flört ajansına başvurur. Ajanstaki koçu Ardak ona yardım etmeye hazırdır. Damir'in bu görevi başarması için 2 ayı vardır ve bu sürede kendisini beklenmedik bir aşkın içinde bulur."

Kaynak: AA

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