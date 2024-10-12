Adıyaman'ın Besni ilçesinde temizlediği tüfeğin kazara ateş almasıyla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Güzelyurt köyünde yaşayan Hasan Karasu (50), temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu başından yaralandı.
Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, 7 çocuğu bulunan Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Karasu'nun cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kazara Tüfek Ateş Aldı, 50 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?