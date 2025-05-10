KBÜ'de Türk Bilim İndeksi Raporu Tanıtıldı - Son Dakika
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KBÜ'de Türk Bilim İndeksi Raporu Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi'nde 'Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu' tanıtımı yapıldı, Rektör Kırışık konuştu.

10.05.2025 17:03
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KBÜ'de "Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu" tanıtıldı

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Dış Politika Masası tarafından hazırlanan "Türk Bilim İndeksi Modeli Raporu" tanıtıldı.

Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen lansman toplantısının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in bir düşünce kuruluşu niteliği taşıdığına dikkat çekerek, "Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi bir düşünce kuruluşu statüsünde bir üniversitede hayata geçmiş çok önemli bir kuruluş. Bu kamu politikaları alanı o kadar kıymetli, o kadar değerli bir alan ki; bir işe başlamadan önce bu işi nasıl yapacağımız, hangi politikayı benimseyeceğimiz, hangi stratejileri takip edeceğimiz gibi pek çok konuda yol haritamızı belirleyen bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kırışık, kamu politikalarının bilimsel rehberlik sunduğuna işaret ederek, "Çoğu zaman bilimsel anlamda da, başka alanlarda da yolumuzu kaybettiğimiz, nereye nasıl gideceğimizi bilemediğimiz durumlar yaşıyoruz. İşte kamu politikası, bu konuda bize net ve açık cevaplar veren, yol haritamızı amacımıza göre belirleyen çok önemli bir bilim dalı" dedi.

KAPGEM'in faaliyet alanlarının oldukça geniş olduğunu vurgulayan Kırışık, "Aile ve sosyal hizmet politikalarından bilim politikalarına, çevre politikalarından dış politikaya, eğitim, enerji, güvenlik, yerel yönetim, sağlık, kültür, kentleşme, kamu yönetimi, ilahiyat ve hukuk politikalarına kadar çok sayıda politika masamızla Türkiye'ye fayda üretmeyi amaçlıyoruz. Giderek politika masası sayımız artıyor. Şu an Çin Politikaları Masası üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Merkezin temel amacının kamu kurumlarına yol haritası sunmak olduğunun altını çizen Kırışık, "Bu alanda faaliyet gösteren devletimizin ilgili kurumlarına bir yol haritası belirlemek, uygulamaya çalıştıkları kamu politikalarını güçlendirmek, politika çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye'de pek çok sorunun kendiliğinden çözüldüğünü göreceğiz" diye konuştu.

Program KAPGEM Dış Politika Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özge Yavuz'un da yaptığı konuşma sonrası fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel KBÜ'de Türk Bilim İndeksi Raporu Tanıtıldı - Son Dakika

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