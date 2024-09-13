Kongo'da darbe teşebbüsü davasında 37 kişiye idam cezası - Son Dakika
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Kongo'da darbe teşebbüsü davasında 37 kişiye idam cezası

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan 51 sanıktan 37 kişiye idam cezası verildi. İdama mahkum edilenler arasında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşları da bulunuyor.

13.09.2024 22:16  Güncelleme: 23:46
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişiye idam cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Darbe Teşebbüsü Davası: 37 Kişiye İdam Cezası

37 KİŞİ İDAM EDİLECEK

BBC'nin haberine göre, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasına ilişkin 51 sanığın tutuklu yargılandığı dava mahkemece karara bağlandı. Aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişi mahkemece idam cezasına çarptırıldı, 14 kişi ise beraat ederek serbest bırakıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Darbe Teşebbüsü Davası: 37 Kişiye İdam Cezası

KONGO'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

KDC'de, 19 Mayıs'taki darbe girişimi güvenlik güçlerince engellenmişti. Başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada darbe teşebbüsünde bulunanların bazıları öldürülmüş, 51 kişinin de askeri mahkemede yargılanmasına başlanmıştı.

Kongo\'da darbe teşebbüsü davasında 37 kişiye idam cezası
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo'da darbe teşebbüsü davasında 37 kişiye idam cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mehmet erdem: Ne güzel, böyle olması lazım 30 8 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Darbelere böyle karşılık gerek. Kutlanması gerek 2 2 Yanıtla

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