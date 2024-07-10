KDC'de düzenlenen bombalı saldırıda Güney Afrikalı asker öldü - Son Dakika
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KDC'de düzenlenen bombalı saldırıda Güney Afrikalı asker öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) gerçekleşen bombalı saldırıda Güney Afrikalı bir asker hayatını kaybetti. Güney Afrika ordusu, KDC'de silahlı örgütlerle mücadele eden barış gücü askerlerine yönelik düzenlenen saldırıyı doğruladı. Saldırı sonucunda patlayan bir el bombası nedeniyle askeri bir üs yakınında meydana gelen patlamada bir asker öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı belirtildi. KDC'de isyancılarla mücadele eden Güney Afrikalı askerlere daha önce de saldırılar düzenlenmişti. Geçen ay gerçekleşen bombalı saldırıda 2 asker ölmüş ve 20 asker yaralanmıştı. Saldırılar, KDC'nin doğusunda yer alan mineraller açısından zengin bölgede faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları nedeniyle binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize yol açmıştı. SADC üyesi 16 ülke, isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.

10.07.2024 09:49
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düzenlenen bombalı saldırıda Güney Afrikalı bir askerin öldüğü bildirildi.

Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'de silahlı örgütlerle mücadele eden barış gücü askerlerine yönelik bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bombalı saldırıda Güney Afrikalı bir askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Patlamanın, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni kentinde bir askeri üs yakınında el bombasının infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında, KDC'de isyancılarla mücadele eden Güney Afrikalı askerlere daha önce de saldırı düzenlenmişti. Geçen ay düzenlenen bombalı saldırıda 2 Güney Afrikalı asker ölmüş, 20 asker de yaralanmıştı.

KDC'nin doğusunda altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan bölgede faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

SADC'yi oluşturan 16 üye ülke, Mayıs 2023'te isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, 23 Mart, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de düzenlenen bombalı saldırıda Güney Afrikalı asker öldü - Son Dakika

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