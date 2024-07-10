KDC'de düzenlenen bombalı saldırıda Güney Afrikalı asker öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düzenlenen bombalı saldırıda Güney Afrikalı bir askerin öldüğü bildirildi.

Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'de silahlı örgütlerle mücadele eden barış gücü askerlerine yönelik bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bombalı saldırıda Güney Afrikalı bir askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Patlamanın, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni kentinde bir askeri üs yakınında el bombasının infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında, KDC'de isyancılarla mücadele eden Güney Afrikalı askerlere daha önce de saldırı düzenlenmişti. Geçen ay düzenlenen bombalı saldırıda 2 Güney Afrikalı asker ölmüş, 20 asker de yaralanmıştı.

KDC'nin doğusunda altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan bölgede faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

SADC'yi oluşturan 16 üye ülke, Mayıs 2023'te isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.