Kongo\'da havan toplu saldırı: 19 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı grubun havan toplarıyla düzenlediği saldırıda en az 19 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı. Ülkedeki orduyla isyancı grubun arasındaki çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

120 HAVAN TOPU ATILDI

KDC ordusunun Kuzey-Kivu Sözcüsü Yarbay Ndjike Kaiko Guillaume, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grup üyelerinin Mweso kasabasına 120 havan topu attığını belirtti.

2012'de ülkede saldırılarına başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce pek çok ilerleme kaydettikten sonra Birleşmiş Milletler (BM) güçlerince geri püskürtüldü. Grubun liderliğini, Ruanda İç Savaşı'nda Ruanda Halksever Cephesi için savaşmış Sultani Makenga yapıyor.