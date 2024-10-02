KDC'de İsyancı Saldırısı: 11 Sivil Öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı grubun silahlı saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lubero bölgesine bağlı Bilulu ve Makaburi köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri silah saldırı düzenledi.

Birçok evin ateşe verildiği saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede, güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlercesinin yerinden edildiği belirtiliyor.