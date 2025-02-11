KDC'de İsyancı Saldırısında 55 Sivil Öldü - Son Dakika
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KDC'de İsyancı Saldırısında 55 Sivil Öldü

Kongo'nun Ituri eyaletinde CODECO isyancı grubu, sivillere yönelik saldırıda 55 kişinin ölümüne neden oldu.

11.02.2025 22:46
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı grubun saldırısında, ilk belirlemelere göre, 55 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletinin Djugu bölgesindeki birkaç köyde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

CODECO üyelerinin ağır silahlar kullandığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 55 sivil yaşamını yitirdi.

İsyancılar, birçok evi ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

2019'dan bu yana saldırılarını yoğunlaştıran CODECO'nun saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler'in savaş suçları işlemekle suçladığı CODECO'nun, katliam, yağmalama, tecavüz ve fidye amaçlı adam kaçırma gibi insan hakları ihlalleri yaptığı belirtiliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de İsyancı Saldırısında 55 Sivil Öldü - Son Dakika

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