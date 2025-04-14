KDC'deki Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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KDC'deki Kriz Derinleşiyor

UNICEF, Kongo'da çatışmalar ve sağlık sorunları nedeniyle milyonlarca çocuğun tehlikede olduğunu belirtti.

14.04.2025 11:16
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, dünyaya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışma ve diğer gelişmelere duyarsız kalmama çağrısında bulunarak, buradaki sorunların, politik ve finansal düzeyde ele alınmadığı sürece yayılacağını belirtti.

Elder, KDC'deki duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık bir haftadır KDC'nin doğusundaki Goma'da bulunduğunu bildiren Elder, M çiçeği virüsü (Mpox) salgını nedeniyle bölgede neredeyse bir "felaketin" yaşandığını söyledi.

Elder, "UNICEF ve ortakları, salgının daha fazla yayılmaması için bölge genelinde destek sağlamak konusunda aceleci davranıyorlardı. Bu, sağlık sistemlerinin kurulması ve aşıların çok uzak bölgelere ulaştırılması anlamına geliyordu. Daha sonra aniden ocak sonlarında çatışma başladı. Binlerce insan öldü, yüz binlerce insan yerinden edildi. Bu, çocukların çatışmanın ve salgının içinde oldukları bir ortam." dedi.

KDC için de insani yardım fonlarında görülmemiş kesintilerin yaşandığına işaret eden Elder, söz konusu kesintilerin çok hızlı bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Elder, UNICEF'in çok istekle çalışan sağlık personeli ve gönüllülerle hareket ettiğini ancak onların yardım ve tıbbi malzemelere ihtiyacı olduğunu aktardı.

"KDC'deki insani yardım çalışanlarının desteğe ihtiyacı var ve şu anda çocuklar için gerçekten çok ölümcül olan birden fazla krizle karşı karşıyalar." diye konuşan Elder, Goma'da nispeten sakin bir dönemin yaşandığına değindi.

"UNICEF en ücra yerlere gitmeye çalışıyor ama her yere ulaşamıyoruz"

Elder, "(KDC'nin doğusu) Ancak tabii ki hala güvensiz bir ortam var. Polis yok, hapishaneler boş ve sokağa çıkma yasağı var. Bu yüzden sıradan insanların hayatlarını yaşaması ve bir gelir elde etmesi çok zor. UNICEF en ücra yerlere gitmeye çalışıyor ama her yere ulaşamıyoruz. Çocuklara yönelik istismarlar korkunç seviyelerde. Mpox virüsünün ve beslenme krizinin yaşandığı bölgeler var. Buralara yardım tedariki, çocuk psikologları ve aşılar ulaştırmaya çalışıyoruz ama her yere ulaşamıyoruz. Ulaşılamayan insanlar var ve bu da onların durumunun daha da kötü olduğu anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

KDC'deki çatışmaya ilişkin siyasi anlamda yüksek seviyede bazı olumlu gelişmelerin olabileceği öngörüsünde bulunan Elder, M23'ün ülkenin doğusundaki bölgeleri işgal ettiğini ve mevcut tartışmaların kritik önem taşıdığını söyledi.

Elder, barışın ancak müzakereyle geldiğinin altını çizerek, "Sivillerin ve çocukların bundan en büyük zararı görmeye devam etmesine izin veremeyiz. Gelen raporlar her 30 dakikada 1 çocuğun istismara uğradığını gösteriyor. Bu, herkesi harekete geçmeye, daha fazla önleme hizmeti ve faillerin sorumlu tutulmasını sağlamaya itmeli. Sistemik bir krizden bahsediyoruz ve bu kriz ancak taraflar silahları bıraktığında, oturup konuştuklarında ve tabii ki uluslararası fon geri geldiğinde sona erecek." ifadelerini kullandı.

"Buradaki sorunlar, politik ve finansal düzeyde ele alınmadığı sürece yayılacak"

KDC'deki sağlık sorunları için de acilen adım atılması gerektiğine işaret eden Elder, bunun aşı veya gıda desteği olmadan başarılamayacağına da vurgu yaptı.

Elder, şöyle devam etti:

"Yardım fonları kesilmeye devam ederse, milyonlarca çocuk risk altında olacak. Milyonlarca hayat risk altında. Dünyanın burada yaşananları diğer gelişmelerden izole bir durum olarak ele alması bir hata olur. Çok küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ebola, Mpox gibi büyük salgınlar yaşandı ve bu bölgeden yayıldı. Bunlar ancak sağlık sistemini güçlendirdiğimizde durdurulabilir. Bunu ancak fonlama ve barışla yapabiliriz. Bu yüzden bunun, buraya has bir konu olduğuna inanmak hatadır, dünya birbirine bağlı. Buradaki sorunlar, politik ve finansal düzeyde ele alınmadığı sürece yayılacak."

KDC'deki çatışmalar

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırılar sonucu, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi ve 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'deki Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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