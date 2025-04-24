KDC ve M23 Barış Görüşmelerinde Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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KDC ve M23 Barış Görüşmelerinde Anlaşma Sağladı

KDC ve M23, barış görüşmelerinde vardıkları mutabakata bağlı kalacaklarını bildirdi.

24.04.2025 04:48
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında yürütülen barış görüşmeleri kapsamında tarafların vardıkları mutabakata tam bağlı kalacaklarını taahhüt ettiği ortak bildiri yayımlandı.

KDC Cumhurbaşkanlığınca, KDC ile M23 arasında tarafların samimi ve yapıcı bir diyalog içinde olduklarını beyan ettiği ortak bildiri paylaşıldı.

Ortak bildiride, ateşkesi mümkün kılacak bir çerçevede anlaşmanın hazırlanması için görüşmelere devam edileceği ifade edildi.

Uzun vadeli barışın ancak krizin temel nedenlerinin ele alınması ve bölgedeki toplulukların diyaloğa dahil edilmesiyle mümkün olacağının altı çizilen bildiride, görüşmeler süresince tarafların vardıkları mutabakata tam bağlılık göstereceği vurgulandı.

KDC ile M23 arasında Katar'ın başkenti Doha'da Nisan 2025 başında başlayan barış görüşmeleri, yaklaşık 3 haftadır devam ediyor.

KDC hükümeti, uzun yıllar M23 ile doğrudan müzakere etmeyi kategorik olarak reddetmiş, M23'ü terörist ve dış destekli bir terörist grup olarak tanımlayarak meşru bir muhatap olarak görmediklerini defalarca dile getirmişti.

M23 isyancı grubu

KDC doğusunda faaliyet gösteren silahlı isyancı grup M23 adını, 23 Mart 2009'da KDC hükümeti ile imzaladığı ancak daha sonra bozulan barış anlaşmasından alıyor.

M23'ün askeri kapasitesi dönemsel olarak değiştiği, binlerce savaşçısı olduğu ve ağır silahlarla donatıldığı biliniyor.

KDC hükümeti M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını ileri sürüyor. Ruanda ise bu suçlamaları reddediyor.

KDC, Ruanda ve Burundi'de yaşayan Tutsilerden oluşan M23'ün ideolojik söylemi, özellikle KDC'deki Tutsi kökenli toplulukların güvenliğini sağlama ve maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı onları koruma iddiasına dayanmaktadır.

Grup, KDC hükümetini Tutsilere yönelik ayrımcılık yapmakla ve barış anlaşmalarını ihlal etmekle suçlayarak, haklarını savunmak adına silahlı mücadele yürüttüğünü öne sürüyor.

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırılar sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Doha, Son Dakika

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