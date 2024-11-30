KDP ve KYB Süleymaniye'de Bir Araya Geldi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, (IKBY) hükümet kurma çalışmaları kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, Süleymaniye'de bir araya geldi.

KYB resmi internet sitesi 'Pukmedia'da yer alan haberde, iki parti heyetlerinin görüşmesinin KYB'nin Süleymaniye'deki Siyasi Büro ofisinde gerçekleştiği belirtildi.

Her iki tarafın da seçim sonrası aşama ve halkın çıkarlarına hizmet için gerekli stratejiler ve hazırlıkları ele aldığı aktarılan haberde, iki tarafın da birbirleriyle ve diğer partilerle müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını ilettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, IKBY meclisinin 2 Aralık'taki ilk oturumuna ilişkin, "kapsamlı bir anlayışın geliştirilmesinin önemi konusunda fikir birliğinin sağlandığı" ifade edildi.

IKBY'de 20 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli mecliste, KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etmişti.