Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı - Son Dakika
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Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı

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Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde tehlike ve riskler, iş kazalarının nedenleri, koruyucu donanım kullanımı ve acil durum önlemleri ele alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Fıran Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Selda Bulut tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

Öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin erken yaşlarda oluşturulması, güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması ve olası tehlikelere karşı farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, tehlike ve risk kavramları, iş kazalarının nedenleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, güvenli davranış alışkanlıkları ve acil durumlarda alınması gereken önlemler ele alındı.

Kaynak: AA
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