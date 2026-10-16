Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Fıran Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Selda Bulut tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

Öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin erken yaşlarda oluşturulması, güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması ve olası tehlikelere karşı farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, tehlike ve risk kavramları, iş kazalarının nedenleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, güvenli davranış alışkanlıkları ve acil durumlarda alınması gereken önlemler ele alındı.