Keban'da 2025 Toplantısı Yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı 1. Olağan Toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri Aygün Doğan ve Nadir Can, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayir ve 30 köy muhtarı katıldı.

Çakmaktepe Dinlenme Tesislerinde düzenlenen toplantıda, 2024 yılı gelir ve giderleri oylanarak kabul edildi.

Daha sonra yapılan seçimde, birlik katip üyeliklerine Taşkesen köyü Muhtarı Vedat Daşcan ve Büklümlü köyü Muhtarı Salih Turan, meclis üyeliklerine Topkıran köyü Muhtarı Murtaza Gedik ile Akgömlek köyü Muhtarı Ahmet Bahşi Birlik seçildi.

Kaymakam Atalık, toplantıda, "Bu yıl köylerin sorunlarının çözümü için daha fazla çalışacağız. Yeni seçilen birlik üyelerini tebrik ederim." dedi.