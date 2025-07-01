Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Taşkesen köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.
Yangında, yaklaşık 21 dönüm alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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