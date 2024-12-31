Keban Kaymakamı Atalık Denetim Yürüttü

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kamu kurumlarını denetledi.
Kaymakam Atalık, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İlçe Özel İdare ve İlçe Yazı İşleri Müdürlüklerinde incelemede bulundu.
Kurum müdürlerinden 2024'te yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Atalık, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.
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